Accordo azionisti GranTerre-Parmacotto, nasce colosso salumi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Accordo tra gli azionisti del gruppo modenese GranTerre e quelli della parmigiana Parmacotto "per dar vita al più grande polo italiano dei salumi, piatti pronti e prosciutti cotti di marca" con l'obiettivo di un fatturato di "oltre 1,5 miliardi entro cinque anni". Nel dettaglio, spiega una nota congiunta GranTerre che controlla salumifici GranTerre e AZ, finanziaria della Famiglia Zaccanti, che controlla Parmacotto hanno siglato un'intesa per una aggregazione tra salumifici GranTerre e Parmacotto con una operazione che prevede l'apporto in salumifici GranTerre dell'intera partecipazione in Parmacotto. Quotidiano.net - Accordo azionisti GranTerre-Parmacotto, nasce colosso salumi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)tra glidel gruppo modenesee quelli della parmigiana"per dar vita al più grande polo italiano dei, piatti pronti e prosciutti cotti di marca" con l'obiettivo di un fatturato di "oltre 1,5 miliardi entro cinque anni". Nel dettaglio, spiega una nota congiuntache controllaficie AZ, finanziaria della Famiglia Zaccanti, che controllahanno siglato un'intesa per una aggregazione traficicon una operazione che prevede l'apporto inficidell'intera partecipazione in

Accordo azionisti GranTerre-Parmacotto, nasce colosso salumi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Accordo tra gli azionisti del gruppo modenese Granterre e quelli della parmigiana Parmacotto "per dar vita al più grande polo italiano dei salumi, piatti pronti e prosciutti ... (notizie.tiscali.it)

Accordo tra gli azionisti del gruppo modenese Granterre e quelli della parmigiana Parmacotto "per dar vita al più grande polo italiano dei salumi, piatti pronti e prosciutti cotti di marca" con l'obie ... (ansa.it)

Come già annunciato, i termini dell'accordo di fusione prevedono l'acquisizione di Iteris da parte di Almaviva in una transazione in contanti nella quale gli azionisti di Iteris riceveranno 7,20 ... (informazione.it)

L'accordo, la cui chiusura è prevista per ottobre 2024, subordinatamente all'approvazione degli azionisti e ad altre consuete condizioni di chiusura, è presentato come un'alternativa superiore a una ... (it.investing.com)

Grazie all’"Accordo sui Sistemi Alimentari Sostenibili"promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), gli Istituti finanziari del G7 collaboreranno sulla base di un nuovo meccanismo di coordinamento. (teleborsa.it)