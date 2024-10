Cataniatoday.it - Abusava di una minorenne costringendo la madre ad assistere, 40enne condotto in carcere

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Avrebbe abusato di una ragazzina, picchiandola per costringerla ad avere rapporti sessuali o, in altre occasioni, porgendole dei regali per costringerla a tacere. Ad accorgersi che qualcosa non andava, facendo scattare le indagini, è stata la responsabile di un istituto religioso catanese