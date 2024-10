Quicomo.it - A passeggio di notte sul lungolago con un coltello e hashish: denunciati 2 extracomunitari

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella tarda serata di ieri, la polizia di Stato ha denunciato un 29enne tunisino per detenzione di armi e lo ha sanzionato amministrativamente per il possesso di droga, mentre un 32enne marocchino, suo compagno, è stato deferito per violazione delle leggi sull’immigrazione. L’episodio è avvenuto