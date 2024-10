Cataniatoday.it - A fine ottobre appuntamento col fisco: tutte le scadenze da tenere a mente, occhio alla data

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Giovedì 31è giornata densa difiscali per i contribuenti italiani. Si accavno infatti tre appuntamenti importanti: l'invio delle dichiarazioni dei redditi in modalità online; la richiesta per il bonus casa e l'adesione al concordato preventivo biennale per i lavoratori