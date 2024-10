Leccotoday.it - A caccia del foliage a Lecco e provincia: ecco dove l'autunno si accende

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il sole autunnale, ma anche le giornate un po' uggiose, in questa stagione dell'anno rendono piacevolissima una passeggiata per i nostri sentieri e i nostri boschi adel. Dal giallo al rosso scuro, passando per un'ampia gamma di colori tipicamente autunnali, sono in tanti a restare