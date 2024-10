Salernotoday.it - 10eLotto: in Campania vinti 110mila euro, vincite anche a Pisciotta e Salerno

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La dea bendata strizza l'occhio alla, con il. Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre, come riporta Agipronews, centratecomplessive per. La più alta di giornata arriva da Quarto, in provincia di Napoli, con un 9 Oro da 50mila, seguita da un 9 da 20mila