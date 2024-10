Zelensky: “Putin non si ferma, Ucraina in guerra contro Corea del Nord” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Faremo la guerra contro la Corea del Nord in Europa". Volodymyr Zelensky prepara l'Ucraina allo scontro con il nuovo nemico: non solo la Russia, ora Kiev ha un nuovo avversario sul campo. Migliaia di soldati NordCoreani, probabilmente 12mila, saranno addestrati e schierati nella guerra innescata dall'invasione ordinata nel febbraio 2022 da Vladimir Putin. Zelensky: “Putin non si ferma, Ucraina in guerra contro Corea del Nord” L'Identità. Lidentita.it - Zelensky: “Putin non si ferma, Ucraina in guerra contro Corea del Nord” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Faremo laladelin Europa". Volodymyrprepara l'allo scon il nuovo nemico: non solo la Russia, ora Kiev ha un nuovo avversario sul campo. Migliaia di soldatini, probabilmente 12mila, saranno addestrati e schierati nellainnescata dall'invasione ordinata nel febbraio 2022 da Vladimir: “non siindel” L'Identità.

