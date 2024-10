Villa d’epoca romana emerge durante gli scavi dell’impianto Enel

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi epocaè venuta alla luce a Cancello e Arnone, nel Casertano,gliper la realizzazione di un nuovo impiantoGreen Power. Ai lavori ha preso parte la direzione scientifica della Sovrintendenza ei Beni Archeologici per le province di Caserta e Benevento. I resti hanno rivelato due livelli di frequentazione, uno che parte dalla tarda età repubblicana e arriva all’inizio del periodo augusteo, contraddistinto da strutture in opera reticolata, e l’altro che coincide con la tarda età imperiale, costituito da strutture in laterizio.