Varese-Pistoia oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Varese-Pistoia, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Avvio di campionato da incubo per gli uomini di coach Mandole, che non solo non hanno ancora vinto, ma le sconfitte sono arrivate subendo sempre più di 100 punti. Ora questo match casalingo per provare a centrare il primo successo, contro una formazione che fin qui ha ottenuto due successi, contro Napoli e Cremona. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 27 ottobre sul parquet dell'Itelyum Arena.

