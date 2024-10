Usa, Follini: "Contro perdita influenza Occidente serve destra riflessiva" (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Spira un forte vento di destra nelle nostre contrade, quelle che una volta si sarebbero dette occidentali. Una destra intesa come domanda di sicurezza, illusione di potenza, pretesa di forza, velleità di blindatura dei nostri confini (e magari anche delle nostre certezze). Un tentativo di sentirsi ancora dalla parte vincente ora che avanza nel mondo la sfida di un sud globale che non riconosce più né il nostro primato né le nostre ragioni. Si potrebbe fare il conto dei casi e dei paesi mettendo in fila le storie degli ultimi mesi e quelle che magari si profilano all'orizzonte. Ma non è questo il punto. Può capitare che la destra conquisti la Casa Bianca con Trump di qui a qualche giorno. E può capitare anche che le forze xenofobe che abbiamo visto all'opera nelle ultime sfide europee guadagnino ulteriore terreno. Liberoquotidiano.it - Usa, Follini: "Contro perdita influenza Occidente serve destra riflessiva" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Spira un forte vento dinelle nostre contrade, quelle che una volta si sarebbero dette occidentali. Unaintesa come domanda di sicurezza, illusione di potenza, pretesa di forza, velleità di blindatura dei nostri confini (e magari anche delle nostre certezze). Un tentativo di sentirsi ancora dalla parte vincente ora che avanza nel mondo la sfida di un sud globale che non riconosce più né il nostro primato né le nostre ragioni. Si potrebbe fare il conto dei casi e dei paesi mettendo in fila le storie degli ultimi mesi e quelle che magari si profilano all'orizzonte. Ma non è questo il punto. Può capitare che laconquisti la Casa Bianca con Trump di qui a qualche giorno. E può capitare anche che le forze xenofobe che abbiamo visto all'opera nelle ultime sfide europee guadagnino ulteriore terreno.

usa follini contro perdita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Usa Follini | Contro perdita influenza Occidente serve destra riflessiva

Usa, Follini: "Contro perdita influenza Occidente serve destra riflessiva" - (Adnkronos) - "Spira un forte vento di destra nelle nostre contrade, quelle che una volta si sarebbero dette occidentali. Una destra intesa come domanda di sicurezza, illusione di potenza, pretesa di ... (msn.com)

Usa 2024, pornostar contro Donald Trump: non votatelo - Milano, 23 ott. (askanews) - Questa campagna "giù le mani dal porno" è costata 100mila dollari, compare sui siti per adulti ed è stata realizzata da lavoratori e lavoratrici del settore per convincere ... (today.it)

USA, sciopero dei portuali contro l’automazione dei porti - Una certa giusta diminuzione della fatica umana, che resta quella, peraltro significativa, di scaricare dal container, è stata accompagnata dalla cancellazione di migliaia di posti di lavoro e dalla ... (pressenza.com)

Usa 2024, pornostar contro Donald Trump: non votatelo - Non è una cosa sciocca e non è 'Lisistrata' - dice Siouxsie Q, regista di porno, citando la commedia greca di Aristofane, in cui le mogli ateniesi proclamano lo sciopero del sesso contro la ... (quotidiano.net)