Lapresse.it - Usa 2024, Michelle Obama: “Trump si dimenticherà di voi quando entrerà alla Casa Bianca”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)è salita sul palco di Kalamazoo, in Michigan, durante un comizio di Kamala Harris. “Credetemi, se Donaldsarà di nuovo presidente, prima o poi, quella bruttezza toccherà tutte le nostre vite e non importerà il vostro aspetto, il vostro culto, chi amate o come votate. Se non guadagnate cifre a sei, otto o dodici zeri, se non siete famosi, se criticate o siete in disaccordo con lui in qualsiasi modo, se non vi considera suoi pari o rilevanti per le sue ambizioni, vi assicuro che non penserà a voinello Studio Ovale”, ha detto l’ex first lady. “È ragionevole essere frustrati. Sappiamo tutti che abbiamo ancora molto lavoro da fare in questo Paese.