Tutto Sposi 2024 migliaia di giovani coppie alla Mostra d’Oltremare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una domenica didi, spesso circondate da genitori pronti a spingerli verso la tradizione, con iorientati verso una festa moderna e sostenibile. E’ quanto accade alche si sta svolgendodi Napoli, con grande fascino degli abiti, ma anche grande attrazione per gli stand di bomboniere. Protagonista del matrimonio contemporaneo è anche il ruolo del wedding planner, che ac’è, indicando le strade giuste per una giornata indimenticabile in un paese in cui si vivono le nozze dalle tradizioni delle famiglie del Mezzogiorno fino alle volontà dai Paesi stranieri di sposarsi a Positano o a Napoli, godendosi per tre giorni la bellezza dei luoghi.