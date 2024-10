Trovato il corpo senza vita di Antonella Bortolon nel fiume Olona: era scomparsa da Varese (Di domenica 27 ottobre 2024) È Antonella Bortolon il cadavere recuperato stamattina (27 ottobre) dai vigili del fuoco nel fiume Olona. la 62enne era scomparsa dalla sua casa di Cassano Magnago (Varese) nella notte tra venerdì e sabato. Sulle cause della morte – non ancora conosciute – stanno indagando i carabinieri ai quali era stata presentata la denuncia di scomparsa dal marito. Il corpo della donna potrebbe essere stato trascinato a Parabiago dalle correnti del fiume. Trovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona: è Antonella Bortolon, scomparsa da Varese. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona. Si tratta di Antonella Bortolon, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e sabato. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Èil cadavere recuperato stamattina (27 ottobre) dai vigili del fuoco nel. la 62enne eradalla sua casa di Cassano Magnago () nella notte tra venerdì e sabato. Sulle cause della morte – non ancora conosciute – stanno indagando i carabinieri ai quali era stata presentata la denuncia didal marito. Ildella donna potrebbe essere stato trascinato a Parabiago dalle correnti delildi una donna nel: èda. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato ildi una donna nel. Si tratta di, la 62ennenella notte tra venerdì e sabato.

