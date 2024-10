Treviso, colf getta vecchio materasso in discarica: dentro c’erano 50mila euro (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – getta il materasso in discarica, ma dentro ci sono 50mila euro. Il caso a Montebelluna, in provincia di Treviso: la donna delle pulizie dell’anziana proprietaria l’aveva portato al Card per errore. Il recupero dopo la chiamata ai carabinieri: all’interno anche ori e carte di credito. A quanto racconta la Tribuna di Treviso, la vicenda Treviso, colf getta vecchio materasso in discarica: dentro c’erano 50mila euro L'Identità. Lidentita.it - Treviso, colf getta vecchio materasso in discarica: dentro c’erano 50mila euro Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –ilin, maci sono. Il caso a Montebelluna, in provincia di: la donna delle pulizie dell’anziana proprietaria l’aveva portato al Card per errore. Il recupero dopo la chiamata ai carabinieri: all’interno anche ori e carte di credito. A quanto racconta la Tribuna di, la vicendainL'Identità.

Treviso, colf getta vecchio materasso in discarica: dentro c’erano 50mila euro

