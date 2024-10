Napolitoday.it - Tragedia nel rione Salicelle: morta bambina di 10 mesi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una bimba di 10per cause naturali, secondo quanto riferisce la polizia. È stata comunque disposta l'autopsia per fare completa chiarezza sulle cause del decesso.In mattinata agenti del commissariato locale di polizia sono intervenuti nell'isolato 1 delad