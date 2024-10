Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 19:00

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione cosa di 2 km in entrata asulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare e sulla diramazionesud da Torrenova a Grande Raccordo Anulare sei impegnata nella capitale altre sfide la barriera diEst sulla A24-teramo rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis e la sala e la Bufalotta e la Tiburtina a Code anche in esterna tra Laurentina e la Nannina concessionato ilnella galleria Giovanni XXIII per lavori in direzione San Giovanni code che prosegue via del Foro Italico da Tor di Quinto a via Salaria sempre verso San Giovanni auto in fila in via Aurelia Antica perintenso tra via Aurelia è largo Don Luigi Guanella in direzione via Gregorio VII agli allenamenti in via Anastasio II perintenso tra via degli Ammiragli e via Gregorio ...