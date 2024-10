Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 15:30

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria perintenso in direzione dello Stadio Olimpico proprio all’Olimpico alle 15 si gioca alla nona giornata di campionato di Serie A La Lazio ospiterà il Genoa previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante lo stadio ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con le numerose linee bus in arrivo da diversi quadranti della città per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ