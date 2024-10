Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntine da Appia ti rallenta anche in interna tra Casilina Appia trafficata anche la tangenziale est con code tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico alle 15 all’Olimpico per la nona giornata di campionato la Lazio ospiterà il Genoa previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante lo stadio ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con le numerose linee di bus in arrivo dai diversi quadranti della città per lavori notturni chiusura dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina in via Cilicia deviate anche le linee bus 30 e 77 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.