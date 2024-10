Ternitoday.it - Telefonate anonime e insulti all’influencer Thomas Rossini e i nonni: “Non ce la facciamo più”

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Non ce lapiù. La situazione è diventata invivibile”. Continui squilli al telefono e chiamatesembrano non voler lasciare pace a casae i suoi ormai celebrisono “stanchi degli haters che, mai come in questi giorni, si stanno facendo sentire”.Il