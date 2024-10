Tel Aviv tir su fermata bus | 40 feriti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 9.55 I servizi di emergenza sono intervenuti a nord di Tel, dove un camion ha investito le persone in attesa a unad'autobus. Quaranta, di cui 10 in gravi condizioni. E' accaduto all'incrocio di Glilot, a Herzliya. Nella zona c'è il quartier generale del Mossad e di diverse unità di intelligence Idf, riporta il Times of Israel. Secondo le prime indicazioni, si tratta di un attentato. Ucciso il camionista.