Tabellone Atp Vienna 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 500 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Austria. Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. Un qualificato per Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli sfida Davidovich Fokina. Di seguito ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE (7) Draper b. Khachanov 6-4 7-5 SEMIFINALI (7) Draper b. (6) Musetti 6-2 6-4 Khachanov b. (2) De Minaur 6-2 6-4 QUARTI DI FINALE (6) Musetti b. (1) Zverev 2-6 7-6(5) 6-4 (7) Draper b. Machac 6-3 3-6 6-1 Khachanov b. Berrettini 6-1 6-4 (2) De Minaur b. (Q) Mensik 6-7(2) 6-3 6-4 SECONDO TURNO (1) Zverev b. Giron 6-2 7-5(6) Musetti b.