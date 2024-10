Stop a detrazioni familiari all'estero per lavoratori extra Ue (Di domenica 27 ottobre 2024) Stop alle detrazioni per moglie e figlio a carico, se questi risiedono all'estero, per i lavoratori extra Ue. E' quanto prevede un comma dell'articolo 2 della manovra messo in evidenza da 'Repubblica'. La lettera b) del comma 10 della legge di bilancio prevede, infatti, che le detrazioni previse per i familiari a carico dal Testo unico delle imposte sul reddito "non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero". La relazione tecnica stima un gettito per la misura di 102,6 milioni di euro nel 2025, 136 nel 2026 e 126,4 dal 2027. Quotidiano.net - Stop a detrazioni familiari all'estero per lavoratori extra Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)alleper moglie e figlio a carico, se questi risiedono all', per iUe. E' quanto prevede un comma dell'articolo 2 della manovra messo in evidenza da 'Repubblica'. La lettera b) del comma 10 della legge di bilancio prevede, infatti, che leprevise per ia carico dal Testo unico delle imposte sul reddito "non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione airesidenti all'". La relazione tecnica stima un gettito per la misura di 102,6 milioni di euro nel 2025, 136 nel 2026 e 126,4 dal 2027.

