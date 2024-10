Stivali mocassino Gucci | l’innovazione chic di Sabato De Sarno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Life&People.it Di fronte al bivio della crisi, o si muore o ci si salva. E spesso a sopravvivere è colui che ritrova l’essenzialità della vita, in una regressione illuminante al passato. Proprio nei periodi di incertezza, infatti, l’unica arma è lo sguardo disincantato e divertito di un bambino che, nella sua esistenza scevra di pressioni, rivela lo spettacolo dell’autenticità. La medesima poesia che sottende, dirompente, la collezioneprimavera-estate 2025, in cuiDefa sua l’idea che “tutto sarà o sembrerà davvero nuovo solo il giorno in cui smetteremo di invecchiare”. Una rivoluzione briosa e scanzonata concretizzata nella sua casual grandeur, che trova massima espressione negli, sublimazione di un equilibrio nuovo tra un passato da guardare con distaccata ammirazione e un futuro carico di sorrisi eleganti.