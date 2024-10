Stefania Rocca alla Festa del Cinema di Roma: Vita da Carlo? "In questa serie ci sono anche io" (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "questa serie entrerà nelle vostre vite, come è entrata nella mia. Non riuscivo ad andare e non ce la facevo senza di Carlo. Insomma in questa serie ci sono anche io" così Stefania Rocca sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nel giorno della chiusura della maniFestazione, per la presentazione della terza stagione di Vita da Carlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Stefania Rocca alla Festa del Cinema di Roma: Vita da Carlo? "In questa serie ci sono anche io" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 27 ottobre 2024 "entrerà nelle vostre vite, come è entrata nella mia. Non riuscivo ad andare e non ce la facevo senza di. Insomma inciio" cosìsul red carpet delladeldi, nel giorno della chiusura della manizione, per la presentazione della terza stagione dida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

