Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 27 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 27 ottobre 2024)27ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, gliinvernali con sci alpino, short track e pattinaggio artistico, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale: per il GP della Thailandia, a Buriram, si disputeranno il warm up della MotoGP (4.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (6.00), Moto2 (7.15) e MotoGP (9.00). A Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino anche per gli uomini: inlo slalom gigante, con la gara maschile che prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda run alle ore 13.00. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.