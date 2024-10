Linkiesta.it - Sogno Georgiano canta vittoria e diventa l’incubo filorusso della Georgia

(Di domenica 27 ottobre 2024) «In quanto unica istituzione indipendente rimasta in questo Paese, voglio dire questo: non riconosco le elezioni. È impossibile, sarebbe come accettare l’ingressoRussia qui, la sottomissionealla Russia. Siamo stati vittime di una operazione speciale russa». È con queste parole che la presidente Salomé Zurabishvili si è rivolta alla nazione da Palazzo Orbeliani, durante un briefing a cui hanno preso parte anche i capi dell’opposizione, eccetto il leader di ForGiorgi Gakharia, per denunciare le irregolarità nelle elezioni parlamentari che si sono tenute ieri. Sabato anche Bidzina Ivanishvili, fondatore del partito– il partitoche da dodici anni detiene il potere in– si era rivolto alla popolazione facendo riferimento alla Russia.