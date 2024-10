Sinner e il premio super: “Non gioco per soldi” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo dopo il trionfo nel ricchissimo Six Kings Slam in Arabia "Non gioco per soldi, è semplice". Jannik Sinner ha appena vinto il Six Kings Slam, il torneo d'esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha intascato un premio record da 6 milioni di Sbircialanotizia.it - Sinner e il premio super: “Non gioco per soldi” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo dopo il trionfo nel ricchissimo Six Kings Slam in Arabia "Nonper, è semplice". Jannikha appena vinto il Six Kings Slam, il torneo d'esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha intascato unrecord da 6 milioni di

