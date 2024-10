Serie D, la Sammaurese resta in fondo alla classifica: anche il Corticella passa al Macrelli (Di domenica 27 ottobre 2024) Ko interno per la Sammaurese, che cede 1-3 al Corticella davanti al pubblico amico. I giallorossi restano ultimi con 3 punti frutto di 3 pareggi, quella di domenica è la quinta sconfitta nelle prime 8 di campionato. Avvio complesso dei romagnoli, che cercano di prendere le misure agli emiliani Cesenatoday.it - Serie D, la Sammaurese resta in fondo alla classifica: anche il Corticella passa al Macrelli Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ko interno per la, che cede 1-3 aldavanti al pubblico amico. I giallorossino ultimi con 3 punti frutto di 3 pareggi, quella di domenica è la quinta sconfitta nelle prime 8 di campionato. Avvio complesso dei romagnoli, che cercano di prendere le misure agli emiliani

