Serie A 2024 25 | la classifica dei rigori a favore e contro

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laaggiornata dei calci di rigore adella/25. Nell’ultima stagione l’Inter è stata la squadra con più occasioni adal dischetto, con ben 14 di cui 13 realizzati. Le altre due formazioni in doppia cifra disono state Roma e Napoli, rispettivamente con 12 e 10, di cui mandati a segno 11 e 6. Per quanto riguarda invece il club con più, il Sassuolo si posiziona primo con 10, di cui però solo 7 realizzati. A quota 9 ci sono invece Udinese e Salernitana (tutti segnati), mentre Fiorentina e Atalanta dei 9subiti se ne sono visti mandare a segno rispettivamente 8 e 6. In questa stagione chi saranno le squadre più fortunate e sfortunate da questo punto di vista? Non resta che scoprirlo assieme: Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, ladei calci di rigore a