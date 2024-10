Sconfitta umiliante (63-76) nel derby contro l'Hdl Nardò: Valtur Brindisi in crisi nera (Di domenica 27 ottobre 2024) Brindisi - Il derby è amaro per la Valtur Brindisi. Gli uomini di coach Bucchi sono umiliati in casa (63-76) dall'Hdl Nardò, fra l'entusiasmo dei numerosi tifosi neretini e la delusione cocente del pubblico casalingo. La New Basket disputa un buon primo tempo, toccando il massimo vantaggio di 12 Brindisireport.it - Sconfitta umiliante (63-76) nel derby contro l'Hdl Nardò: Valtur Brindisi in crisi nera Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)- Ilè amaro per la. Gli uomini di coach Bucchi sono umiliati in casa (63-76) dall'Hdl, fra l'entusiasmo dei numerosi tifosi neretini e la delusione cocente del pubblico casalingo. La New Basket disputa un buon primo tempo, toccando il massimo vantaggio di 12

