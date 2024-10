Oasport.it - Sci alpino, Giovanni Borsotti: “Meglio nella seconda manche, ho ritrovato la mia sciata”

(Di domenica 27 ottobre 2024)guarda il bicchiere mezzo pieno dopo aver centrato la diciannovesima posizione nel gigante di Soelden (Austria) che ha sancito il via ufficiale della Coppa del Mondo 2024-2025. Il ghiacciaio del Rettenbach ha messo in mostra una gara scoppiettante con colpi di scena a ripetizione e, nel caso dell’azzurro, duesolide con spunti interessanti da cui ripartire. La prova inaugurale della nuova annata ha visto il dominio della Norvegia. Tripletta. Primo al traguardo un sensazionale Alexander Steen Olsen che ha preceduto Henrik Kristoffersen per 65 centesimi e Atle Lie McGrath per 66. Al quarto posto un altro norvegese che ora gareggia sotto la bandiera brasiliana, ovvero Lucas Braathen Pinheiro a 90 centesimi, quindi quinto Alex Vinatzer a 1.10, Luca De Aliprandini decimo a 1.56, mentre, come detto, chiude 19° a 2.04.