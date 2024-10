Scamarcio: “Johnny Depp mi ha portato a un passo dal baratro e mi ha fatto sentire amato. Il provino con lui? In autogrill” (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti aspettano Johnny Depp, il suo volo è in ritardo, la conferenza stampa del film da lui diretto, Modì - Tre Giorni sulle Ali della Follia (dovrebbe uscire in sala il 21 novembre, distribuita da Be Water, ndr) inizia senza la star. È una mancanza temporanea, arriverà poi in giornata e farà impazzire la fo Milleunadonna.it - Scamarcio: “Johnny Depp mi ha portato a un passo dal baratro e mi ha fatto sentire amato. Il provino con lui? In autogrill” Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti aspettano, il suo volo è in ritardo, la conferenza stampa del film dadiretto, Modì - Tre Giorni sulle Ali della Follia (dovrebbe uscire in sala il 21 novembre, distribuita da Be Water, ndr) inizia senza la star. È una mancanza temporanea, arriverà poi in giornata e farà impazzire la fo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Johnny Depp, tu sei un cretino che la Madonna non l’ha mai vista, ma voli!”: Riccardo Scamarcio scatenato alla Festa del Cinema di Roma - La Festa del Cinema di Roma si è conclusa con un’esplosione di emozioni e un tocco di follia. Protagonista indiscusso: Johnny Depp, premiato alla carriera e acclamato dal pubblico per il suo ultimo fi ... (ilfattoquotidiano.it)

Scamarcio alla Festa del Cinema di Roma: Film con Johnny Depp? "Bellissimo lavorare con lui" - Roma, 27 ottobre 2024 "Johnny Depp mi ha lasciato libero e si è fidato di me. E' il modo migliore. Mi ha detto delle cose e abbiamo discusso delle scene. Abbiamo avuto scambi intensi. Il risultato è c ... (msn.com)

Festa Cinema Roma, Riccardo Scamarcio: "Ho incontrato Johnny Depp in videocall, io ero in autogrill" - L'incontro con Al Pacino, che nel film interpreta un collezionista americano, per Scamarcio è stato "incredibile. Finché non abbiamo girato la scena insieme a lui non ci ho creduto. Mi sono detto 'non ... (adnkronos.com)

Scamarcio è Modigliani: "Incredibile lavorare con Johnny Depp" - L'attore che interpreta Modigliani nel film "Modi, tre giorni sulle ali della follia", dove recita anche Luisa Ranieri e di cui Depp è regista, racconta la sua esperienza durante la conferenza stampa ... (msn.com)