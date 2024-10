Sangiuliano, Report svela la foto della paurosa ferita dell’ex ministro: la lite con Boccia in hotel (Di domenica 27 ottobre 2024) Stando a quello che scrive l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha denunciato tutto, la ferita gli sarebbe stata procurata dall’imprenditrice di Pompei, dopo una violenta discussione in una stanza d’albergo. Questa l’esclusiva di Report, trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci in onda stasera, 27 ottobre, su Rai3 Spaventosa la ferita alla testa, che ha portato alla denuncia per aggressione dell’ex ministro Sangiuliano. È questo il contenuto della nuova clip-anticipazione dell’inchiesta di Report, in onda questa sera, domenica 27 ottobre alle 20,30 su Rai3, postata sui social dal programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci. Il ministero della Cultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai post della Boccia che ha provocato le dimissioni di Sangiuliano. L’ex ministro ha poi denunciato l’imprenditrice per aggressione. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Stando a quello che scrive l’exCultura Gennaro, che ha denunciato tutto, lagli sarebbe stata procurata dall’imprenditrice di Pompei, dopo una violenta discussione in una stanza d’albergo. Questa l’esclusiva di, trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci in onda stasera, 27 ottobre, su Rai3 Spaventosa laalla testa, che ha portato alla denuncia per aggressione. È questo il contenutonuova clip-anticipazione dell’inchiesta di, in onda questa sera, domenica 27 ottobre alle 20,30 su Rai3, postata sui social dal programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci. Il ministeroCultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai postche ha provocato le dimissioni di. L’exha poi denunciato l’imprenditrice per aggressione.

