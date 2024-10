Sangiuliano-Boccia, su Report le foto della ferita alla testa dell'ex ministro. «Accesa lite per la fine della relazione» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le foto le ha pubblicate Report, in esclusiva, nella nuova clip sull'inchiesta che andrà in onda stasera 27 ottobre alle 20.30 su Rai3. Sono gli scatti della ferita, alla testa, che Ilmessaggero.it - Sangiuliano-Boccia, su Report le foto della ferita alla testa dell'ex ministro. «Accesa lite per la fine della relazione» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lele ha pubblicate, in esclusiva, nella nuova clip sull'inchiesta che andrà in onda stasera 27 ottobre alle 20.30 su Rai3. Sono gli scatti, che

