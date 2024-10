Sangiuliano-Boccia, Report pubblica sui social la foto della ferita alla testa dell’ex ministro (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una ferita profonda, con evidenti punti di sutura. La trasmissione Report, sui suoi canali social, pubblica in una clip la foto della ferita alla testa che ha condotto l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a denunciare per aggressione Maria Rosaria Boccia, la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic portando L'articolo Sangiuliano-Boccia, Report pubblica sui social la foto della ferita alla testa dell’ex ministro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unaprofonda, con evidenti punti di sutura. La trasmissione, sui suoi canaliin una clip lache ha condotto l'exCultura, Gennaro, a denunciare per aggressione Maria Rosaria, la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic portando L'articolosuilaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

