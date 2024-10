Padovaoggi.it - Riparte il Piedibus: «E' un trasporto ecologico che fa bene a tutta la comunità»

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) È ripartito anche quest'anno il progetto “” nelle scuole primarie di Albignasego, offrendo un modoe sicuro per accompagnare i bambini a scuola. Per l’anno scolastico in corso sono attive 9 linee, con un totale di 143 alunni iscritti. Ogni mattina, gruppi di studenti si