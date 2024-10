Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: “Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi, 27 ottobre, ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Tranquillizziamo l'Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi, 27 ottobre, ha scritto che Palazzosarà informato insui contenuti delladiinstasera. Tranquillizziamo l'Usigrai:non loin, figuriamoci in, e di domenica,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Report, puntata in anteprima a P.Chigi? Arriva la smentita: "Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo" - Fonti del governo dopo le indiscrezioni di stampa: "Assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata, ora l'Usigrai ne chieda conto" ... (adnkronos.com)

Fonti di Palazzo Chigi su Report: «Non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima» - Palazzo Chigi smentisce di aver visto in anticipo, come insinuato dal Fatto Quotidiano, la puntata di Report su Mic e Maxxi. (lettera43.it)

Palazzo Chigi smentisce le voci: "Report? Non lo vediamo quando va in onda, figuriamoci in anteprima" - Fonti del governo fanno sapere di non aver visionato in anticipo il servizio del programma Rai, che racconterà con nuovi dettagli, il caso Giuli-Spano ... (huffingtonpost.it)

Report, al via oggi su Rai 3 il programma di Sigfrido Ranucci: inchieste e laboratorio per giovani giornalisti - Inizia una nuova stagione di Report, il programma di Sigfrido Ranucci in onda da oggi, domenica 27 ottobre 2024, su Rai 3, con una novità: Lab Report, un laboratorio per giovani giornalisti. (gazzetta.it)