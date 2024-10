Agi.it - Report mostra la foto di Sangiuliano ferito alla testa

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - "-Boccia: la ferita che ha portatodenuncia per aggressione": l'immagine vieneta nella nuova clip dell'inchiesta di, in onda questa sera alle 20.30 su Rai3. "Dopo aver rimesso l'incarico", si legge nel post sui social del programma di Sigfrido Ranucci, "ha denunciato l'imprenditrice di Pompei anche per aggressione. La prova principale sarebbe ladi questa profonda ferita inchein esclusiva". Secondo quanto sostiene l'ex ministro nella sua denuncia - dice- "gli sarebbe stata causata lo scorso 16 luglio in una stanza dell'hotel Nazionale di Sanremo da Maria Rosaria Bocciafine di un'accesa discussione nata dopo l'annuncio del ministro di voler chiudere la loro relazione e di non voler lasciare la moglie".