Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre 2024, su Rai 3

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), in onda27su Rai 3 Questa sera, domenica 27, va in onda in prima serata la primanuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 27su Rai 3. I servizi e le inchieste diLa nuova stagione di “” si apre oggi, domenica 27, con “Lab”, il nuovo spazio di trenta minuti, ideato insieme al compianto Franco Di Mare e curato da Sigfrido Ranucci, dedicato a giovani giornalisti che, ogni settimana, proporranno inchieste su diritti umani, ambiente e altre storie. A seguire cinque inchieste.