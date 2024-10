Ilrestodelcarlino.it - Regnano in castagna. Specialità, musica e attività per bimbi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Anche oggi a Tolentino, in contrada, è tempo del festival d’autunno "in". Tante leche si potranno degustare: polentone classico, lasagna al tartufo, zuppa d’autunno, ciambelline e bombolotti fritti, biscotti con vino cotto, castagne, vin brulé. Oggi stand gastronomici a pranzo, merenda, aperitivo e cena. Aree dedicate ai bambini con laboratori e giochi. Alle 10 laboratorio di pasticceria per bambini e alle 11 laboratorio d’autunno in collaborazione con Il Villaggio dei Folletti (gradita la prenotazione per entrambi, 334855847). Alle 14 "Come si fa il miele: visita guidata in apiario" in collaborazione con l’azienda di Giuliano Mari. Alle 15 un altro laboratorio d’autunno. Intrattenimento con Marco e Cristian con latradizionale marchigiana e alle 18 dj set con Emiliano Effe.