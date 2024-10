Ragazza uccisa a Bergamo, “Badhan non sa perché lo ha fatto” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jashan Deep Badhan, il 19enne fermato per l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo) “ancora non si capacita della motivazione” che l’ha spinto a compiere il gesto. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. “Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jashan Deep, il 19enne fermato per l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino () “ancora non si capacita della motivazione” che l’ha spinto a compiere il gesto. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. “Ho avvisato il cappellano del carcere diper fornirgli sostegno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazza uccisa: Sara colpita con 11 forbiciate - BERGAMO, 27 OTT - Un vaso di fiori è comparso questa mattina davanti all'androne della palazzina al civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino, dove venerdì notte poco dopo l'1 è stata ammazzata Sara ... (gazzettadiparma.it)

Bergamo: uccisa a 18 anni in casa, arrestato un vicino coetaneo - Il corpo di Sara Centelleghe è stato trovato all'alba nella sua casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il fermato si trovava in casa della vittima, mentre un' amica si sarebbe assentata per po ... (ansa.it)

Omicidio Sara Centelleghe, ragazza uccisa in casa a Bergamo. Confessa 19enne - (Adnkronos) - Delitto a Costa Volpino in provincia di Bergamo. Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe è stata ritrovata cadavere nella sua casa nella notte tra venerdì e sabato. Il 19enne Jashan Dee ... (msn.com)

Sara uccisa a Costa Volpino, l’uomo che l’ha vista per primo: “A terra nel sangue. Non era un malore” - Uccisa a 18 anni nell’abitazione da un coetaneo. Il vicino accorso nei primi istanti della tragedia: dalle urla pensavo a un incidente. L’altra ragazza chiedeva aiuto, ho trovato tagli sul corpo. E ho ... (msn.com)