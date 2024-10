Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Holger Rune, ATP Parigi-Bercy Masters 29-10-2024

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Primo turno interessante ma con unabbastanza scontato tra, numero 37 del Ranking ATP, e, oggi numero 14 ma ex numero 4. Il danese sta facendo bene dunque non sarà un avversario facile per l’azzurro che ha un gioco poco adatto ai veloci campi indoor.ha giocato bene a InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici