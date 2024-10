Ilrestodelcarlino.it - Predappio, in 500 per la Marcia su Roma. In strada niente saluti romani

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Alla commemorazione del 102esimo anniversario dellasu, organizzata adalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini, custodi della tomba della famiglia Mussolini, hanno partecipato da tutta Italia 700 persone per gli organizzatori e 500 per le forze dell'ordine. Nel piazzale del cimitero, Orsola Mussolini ha ricordato il bisnonno Benito, "fondatore di uno stato sociale ispiratosi al filosofo Ferdinando Lasalle” e ha chiesto ai partecipanti schierati un minuto di silenzio al posto del ‘presente’, che tutti hanno rispettato. Conclusa la manifestazione, si è formata una lunga fila per la visita alla tomba privata del duce e famiglia. All’interno, come molti hanno testimoniato all'uscita, "è invocato il triplice 'presente' per Benito Mussolini seguito daini".