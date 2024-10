Lanazione.it - "Porteremo il caso Trasimeno a Bruxelles"

(Di domenica 27 ottobre 2024) I sindaci del. "Perché la questione del lago non è locale e nemmeno nazionale ma deve diventare europea e noi del centrosinistra lo faremo". Lo ha annunciato il parlamentare europeo del Pd Dario Nardella che ha incontrato sindaci, cittadini, associazioni d’impresa e sostenitori. Presenti la capogruppo uscente in Assemblea legislativa Simona Meloni e il candidato alle regionali Christian Betti. "Uno dei temi più importanti per il voto per la Regione Umbria è proprio il futuro del" ha detto Nardella. "Ci siamo presi un impegno concreto - ha aggiunto - perché il 13 e il 14 novembre riceveremo auna delegazione dei sindaci e degli amministratori delper affrontare con i commissari europei, nella sede del Parlamento e con i funzionari della Commissione la grande questione del lago.