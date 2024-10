Ilmattino.it - Piacenza, morta tredicenne precipitata dal tetto. La madre: «Parlò del fidanzato ai servizi sociali». Il ragazzo è indagato (ma nega)

Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) «La mamma e i familiari non credono assolutamente all'ipotesi di suicidio così come non credono assolutamente all'ipotesi di caduta accidentale». Così l'avvocata