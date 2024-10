Perché Alan Friedman ha fatto cadere Giada Lini a Ballando: “Avevo perso un dente mangiando cioccolato” (Di domenica 27 ottobre 2024) Ospite di Domenica In, Alan Friedman ha raccontato di aver perso un dente prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle e per questo motivo ha mancato la presa della ballerina Giada Lini in diretta. "Mi è caduto mangiando del cioccolato", ha detto mostrandolo a Mara Venier. Fanpage.it - Perché Alan Friedman ha fatto cadere Giada Lini a Ballando: “Avevo perso un dente mangiando cioccolato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ospite di Domenica In,ha raccontato di averunprima dell'esibizione acon le Stelle e per questo motivo ha mancato la presa della ballerinain diretta. "Mi è cadutodel cioccolato", ha detto mostrandolo a Mara Venier.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché Alan Friedman ha fatto cadere Giada Lini a Ballando: “Ho perso un dente mangiando del cioccolato” - Ospite di Domenica In, Alan Friedman ha raccontato di aver perso un dente prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle e per questo motivo ha mancato ... (fanpage.it)

Domenica In, Alan Friedman svela: “Ieri a Ballando ho perso un dente” - Alan Friedman ha perso un dente ieri sera in diretta Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle con la conduzione di Milly ... (lanostratv.it)

Alan Friedman mostra il dente caduto a Mara Venier prima della caduta di Giada - Alan Friedman ha spiegato i motivi per i quali ieri era nervoso durante l'esibizione: ha perso un dente e lo mostra in diretta a Domenica IN ... (ultimenotizieflash.com)

Alan Friedman fa cadere la sua insegnate a Ballando con le Stelle 2024, la spiegazione: «Avevo perso un dente poco prima» - Ieri a Ballando con le Stelle 2024 è andato in pista un fuoriprogramma che ha lasciato tutti senza parole. Alan Friedman sulle note di Gangnam Style ha sbagliato la presa facendo ... (msn.com)