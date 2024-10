Oasport.it - Pattinaggio artistico: Malinin trionfa a Skate Canada e vola in finale! Gabriele Frangipani 6°

(Di domenica 27 ottobre 2024) Missione compiuta per Ilia. Malgrado qualche sbavatura lo statunitense ha staccato ufficialmente il pass per le finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didopo aver vinto con ampio margine la prova maschile di, seconda tappa della competizione itinerante. Il detentore del titolo iridato, abbondantemente in testa già dallo short, ha messo sul piatto un layout che potremmo definire “conservativo”, caratterizzato da tanti elementi al limite e da alcuni errori più pesanti. Il passaggio a vuoto più rilevante è arrivato nel quadruplo loop, aperto in fase di rotazione ed atterrato a tre giri a due piedi.