Pallamano femminile, l’Italia domina contro il Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali 2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) l’Italia si conferma e vince anche la seconda partita valida per le qualificazione ai Mondiali 2025 di Pallamano femminile. Le azzurre si impongono per 39-20 contro il Lussemburgo ed accedono automaticamente alla seconda fase verso la rassegna iridata, prevista tra il 9-10 e 12-13 aprile dell’anno prossimo, dove incroceranno una squadra proveniente dagli Europei 2024. Le ragazze di Alfredo Rodriguez Alvarez replicano quanto fatto con la Bulgaria due giorni fa e trionfano in quel di Chieti. ‘La Casa della Pallamano’ ha visto sin da subito oltremodo competitive le atlete italiane, che senza particolari problemi hanno respinto ogni assalto delle lussemburghesi. Le ospiti hanno iniziato a soffrire sotto gli attacchi di Giulia Rossomando e compagne fin dal primo minuto. Oasport.it - Pallamano femminile, l’Italia domina contro il Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)si conferma e vince anche la seconda partita valida per le qualificazione aidi. Le azzurre si impongono per 39-20iled accedono automaticamente alla seconda fase verso la rassegna iridata, prevista tra il 9-10 e 12-13 aprile dell’anno prossimo, dove incroceranno una squadra proveniente dagli Europei 2024. Le ragazze di Alfredo Rodriguez Alvarez replicano quanto fatto con la Bulgaria due giorni fa e trionfano in quel di Chieti. ‘La Casa della’ ha visto sin da subito oltremodo competitive le atlete italiane, che senza particolari problemi hanno respinto ogni assalto delle lussemburghesi. Le ospiti hanno iniziato a soffrire sotto gli attacchi di Giulia Rossomando e compagne fin dal primo minuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallamano femminile - l’Italia domina contro il Lussemburgo nelle Qualificazioni Mondiali 2025 - L’Italia si conferma e vince anche la seconda partita valida per le qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. Le azzurre si impongono per 39-20 contro il Lussemburgo ed accedono automaticamente alla seconda fase verso il Mondiale che commenteremo ... (Oasport.it)

Pallamano femminile : Italia - buona la prima. Bulgaria battuta nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025 - L’Italia della pallamano femminile parte benissimo nel suo percorso di qualificazione verso i Mondiali 2025. Le azzurre infatti a Chieti hanno travolto la Bulgaria con il punteggio di 29-21. LA CRONACA Pronti via e la squadra allenata dal dt ... (Oasport.it)

Pallamano femminile, l’Italia domina contro il Lussemburgo nelle Qualificazioni Mondiali 2025 - L'Italia si conferma e vince anche la seconda partita valida per le qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. Le azzurre si impongono per 39-20 contro ... (oasport.it)

Pallamano femminile: Italia, buona la prima. Bulgaria battuta nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025 - L'Italia della pallamano femminile parte benissimo nel suo percorso di qualificazione verso i Mondiali 2025. Le azzurre infatti a Chieti hanno travolto la ... (oasport.it)

Pallamano: vittoria e vetta in A1 per le ragazze di Erice - Una vittoria sofferta, la terza in otto giorni, la sesta consecutiva su sei gare di campionato, proietta l'Handball Erice al primo posto del campionato di A1 femminile di pallamano. Dopo il successo p ... (rainews.it)

Pallamano, qualificazioni Mondiali: doppio impegno dell'Italia su Sky - A Chieti e in diretta su Sky Sport e NOW le Azzurre cercano un pass per il secondo turno. Formula raccolta in tre giorni: stasera la prima gara contro la Bulgaria, il 27 ottobre sfida lanciata al ... (sport.sky.it)