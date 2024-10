Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, nuovo totem al punto prelievi. Da martedì in funzione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Daentrerà inpresso ildell’di Cento, ilper la gestione degli accessi secondo l’appuntamento erogato. Ildispositivo, già attivo per la gestione delle code di attesa e dei flussi dallo scorso agosto, con la nuova configurazione, sarà in grado di gestire l’accesso al laboratorio di Cento nel rispetto dell’orario di appuntamento. A tal proposito si ricorda all’utenza di accedere alla struttura preferibilmente con circa 10/15 minuti di anticipo rispetto all’orario del proprio appuntamento. Ilmultimediale, integrato e aggiornato con i più recenti software e posizionato all’ingresso del, permetterà all’utente la selezione dell’opzione desiderata ed il conseguente ritiro del ticket con il codice per la chiamata sui monitor presenti nelle sale d’attesa, che indicheranno l’ambulatorio presso il quale recarsi.