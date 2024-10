Omicidio Sara Centelleghe, confessa 19enne: “Sono stato io” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Delitto a Costa Volpino in provincia di Bergamo. Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe è stata ritrovata cadavere nella sua casa nella notte tra venerdì e sabato. Il 19enne Jashan Deep Badhan, elettricista di origine indiana, è stato arrestato per Omicidio volontario. Il giovane "ha confessato" ha detto all'Adnkronos il suo avvocato, L'articolo Omicidio Sara Centelleghe, confessa 19enne: “Sono stato io” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Delitto a Costa Volpino in provincia di Bergamo. Una ragazza di 18 anni,è stata ritrovata cadavere nella sua casa nella notte tra venerdì e sabato. IlJashan Deep Badhan, elettricista di origine indiana, èarrepervolontario. Il giovane "hato" ha detto all'Adnkronos il suo avvocato, L'articolo: “io” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

